Je suis une enseignante à l'école baraïm er-razzi à Tetouan. Je suis en train de préparer ma thèse de Doctorat ( littérature française ) qui porte sur l'immanence et la transcendance . Mon attention se focalise donc sur tout ce qui tourne autour de l'homme et son existence. J'aime la littérature et ma plume me donne de plus en plus l'envie d'être généreuse avec la feuille.



Mes compétences :

Une plume qui ose