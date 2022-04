Iidmage IMPRIMERIE NUMÉRIQUE

PUBLICITE & MARKETING : Un studio graphique, un atelier de production et une équipe de poseurs/installateurs au service de votre entreprise.



La société iiDmage est née de la volonté d'associer un studio graphique (création et prépresse) un service d'impression tout support -marketing & merchandising, signalétique- de la carte de visite au covering monumental et un studio photo (tirage photo professionnel) répondant à toutes les exigences qualitatives et environnementales.



TRANSPARENCE : Restez maitre de votre communication !

Nous vous accompagnons sur l'ensemble de votre projet de communication en mettant à votre disposition nos équipes de professionnels spécialisés (Création Graphique, Pré-Presse, Impression, Fabrication-Pose&Installation...). N'hésitez pas à nous contacter ou venir nous rencontrer dans nos ateliers.



IMPRESSION TOUT SUPPORT

marketing & merchandising, signalétique et photographie

PAPIERS (cartes de visite, flyers, menus restaurants, photos, affiches...)

ADHESIFS (véhicules, vitrophanie, façade...)

TEXTILES (t-shirt, kakemonos, bâches, banderoles et calicots...)

PANNEAU (pvc, composites...)



QUALITE ET ENVIRONNEMENT

Respect des couleurs quel que soit le support : Nos supports sont calibrés et chaque fichier numérique est traité suivant sa destination (chromie)

Respect des normes environnementales et recyclage ou valorisation des déchets



FABRICATION / INSTALLATION / POSE D'ADHESIFS / FLOCAGE / COVERING

En répondant de manière qualitative et responsable à tous nos clients, nous permettons à ceux-ci d'avoir un unique interlocuteur de la demande de devis à la l'installation de la PLV. La pixellisation grossière de vos textes, les détourages maladroits et les visuels aux dimensions approximatives ne seront qu'un mauvais souvenir !



L'ART CONTEMPORAIN S'EXPOSE TOUTE L'ANNEE

iiDmage soutient la création contemporaine en exposant des artistes émergents chaque mois dans ses locaux.



Mes compétences :

PAO et systèmes de productions

Imprimerie

PLV

Marketing opérationnel

Signalétique / enseigne

Pose adhésif / flocage / Covering

Communication

Communication événementielle