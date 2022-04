Iit TELECOM

2IT TELECOM

Solutions pour opérateurs de télécommunications, et points de Ventes GSM (boutiques GSM)

solutions en production :

1) Recharge électronique GSM, e-voucher e-topup ( gestion de la recharge électronique, et de l'envoi de crédit en détail et en gros avec export sur excel des transactions, et sauvegarde sur une Base de Donnée, parametrable pour n'importe quel opérateur de Télécommunications, en modifiant les commandes USSD).

2) Bulk SMS ( SMS en Masse).

3) GED (pour la gestion des contrats opérateurs de télécommunications, Banques, Assurances..)

4) Gestion de Point de Vente GSM, ou boutique GSM ( POS Software)

5) Solutions Cloud.



Nous Consulter pour vos développements

sales@2itelecom.com

www.2itelecom.com

https://www.facebook.com/TunisieGSM



Mes compétences :

Centre d'appel

Visual studio

VoIP/ToIP

SQL

DevExpress

GSM /GPRS/EDGE/UMTS

USSD

.NET

C#.net

CRM

Marketing opérationnel

Externalisation

Offshore

Call center

Voip

vocalcom

Infragistics

DotNetNuke