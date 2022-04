Ikaya lounge n'est pas uniquement un endroit, mais un concept conçu et fait pour les professionnels. Ikaya signifiant maison en swahili, notre concept met l'accent sur le bien être de nos clients afin qu'ils se sentent comme chez eux. Dans Ikaya Lounge, on ne paye que le temps passé, la nourriture consommée est gratuite et à volonté. Nous mettons à disposition de nos clients un menu gratuit et à volonté composé de Café, Thé Ikaya, Chocolat chaud, Crêpes, Donuts, Cakes, Hot dog, Roll, Mini Pizza, etc.



A coté de cela, nos clients peuvent profiter d'un ensemble de services dédiés :



- une domiciliation de leurs activités chez nous avec à leur disposition une adresse postale

- un espace pour vos réunions

- une salle de projection

- un wifi haut débit

- un espace de stockage sur disque pour les données

- des vidéos projecteurs

- un scanner et une photocopie

- un standard téléphonique

- fauteuil massant

- chicha

- xbox

- vidéo à la demande

- etc.