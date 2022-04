Ikbal DOSTEMOHAMED

. Compétences managériales et techniques

. Gestion des crises : Résolution de problèmes technique au niveau international



. Expert Système ( Red Hat Linux, HPUX),

. Expert en Base de donnée (DBA Oracle)

. Connaissance IP (CCNA et formé pour CCNP),

. Expert Technique en OSS/BSS



. Connaissance des solutions NSN dans le domaine des télécoms

. Compétence en avant vente et présentation de solutions





Mes compétences :

OSS (Operating Support Systems)

Pre sales

Linux Red Hat

HP-UX

WebLogic Enterprise Application Server

VMware

Team Management

Project Management

Perl Programming

Oracle

NMS

Java

Informix

IBM WebSphere

Cisco Switches/Routers

C Programming Language

BSS (Business Support Systems)

3G Networks