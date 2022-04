Ikbel YACOUBI

*expérience professionnelle

-JCT Johnson Controls Tunisia 2011 Borj Sedria

-Asteel Flash Tunisie 2009 - 2011 Megrine

-JCT Johnson Controls Tunisia 2006 - 2009 Borj Sedria



*activités extraprofessionnelles

-DAG (Sté déménagement)Août 2002

-Cabinet comptable Mr Med Kammoun [compta général]10/07 au 10/08/2003

-FTS (Sté Flash Travaux et Services [compta général]15/08 au 09/2003

-DAG (Sté déménagement)Mars 2004



*Etude:Université du centre FSEG-Mahdia Maîtrise en comptabilité(2005)

*Sujet mémoire : les engagements bancaires et les revenues y afférents

Mention très bien



*Langues parlées et écrites

Arabe, Français, Anglais et Espagnole



*Connaissance en informatique

-Certificat en informatique (Word, Excel et Access)

-connaissance bien acquise des logiciels MFGPRO & SAP