Ike Steeven MBIOKO OPIANGA

Salut, toi qui me lis! Je m'appelle Ike. Je suis né le 16 avril 1987 à la clinique "5 palmiers "à 18h00! C'est une clinique qui se trouve dans les "Akébé". Je suis originaire des plateaux Batéké et de la commune de Mounana. Après avoir vécu mon enfance à "Ngouoni(3ans après ma naissance)bourgade de la ville de Franceville ,je suis arrivé à Lbv très gamin. J'ai fait mes classes, aujourd'hui je prépare ma Licence en logistique et transport. Actuellement à la recherche d'un stage



Mes compétences :

créativité

dynamisme

organisation