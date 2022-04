Ikenna ALARIBE

Gestionnaire confirmé, je dispose d'une expérience significative dans des groupes d'assurances.



Ma flexibilité, ma capacité d'adaptation, ma rigueur, mon sens du professionnalisme et mon sens du relationnel me permettent d’évoluer positivement au sein des structures dans lesquelles j'ai évolué.



Actuellement en CDI, je reste à l'écoute du marché et je cherche à franchir de nouveau pallier dans ma connaissance pratique et théorique du domaine de la protection sociale.



Resté à l’écoute du marché demeure un point essentiel dans ma perspective d'évolution professionnel.