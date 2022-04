Je suis Ikhlas Chaabani, titulaire d’un Mastère de recherche en Economie spécialité monnaie financement et développement obtenu avec mention très bien et d’une Licence fondamentale en Economie spécialité monnaie finance et banque obtenue avec la mention bien.



Je maitrise de divers outils informatique spécialement économétriques tel que SPSS, E-views et STATA 11.2 et j’ai une connaissance dans l’aide temporaire et l’industrie bancaire.



Ayant une bonne présentation et une petite expérience professionnelle d’agent de guichetier dans le bureau de poste de ma région et en utilisant ma communication écrite et orale professionnelle je serais opérationnelle pour le poste dès le premier jour.



Sachant que mes qualifications semblent être appropriées pour le poste s’il existe que je suis ponctuelle, avec une grande capacité de travailler en groupe et une forte éthique professionnelle, je que suis prête à suivre des formations complémentaires, je souhaite avoir un avis favorable pour ma candidature



Je serais joignable à tout moment :



Par E-mail : chaabaniikhlas@yahoo.fr

Par Téléphone : 40 979 436







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Langue Maintenance

SPSS Statistics

STATA 11.2

E-views

MOT Testing