Ikhlas DRIRA

Avec plus de 17 ans d'expérience dans le conseil IT. J'ai acquis une grande expérience dans la gestion de projet IT, la conception et la mise en œuvre de solutions de Gestion de la Relation Clients et de Centres de Contacts Multimédia BtoB et BtoC et ce dans de multiples secteurs d'activité incluant le secteur Bancaire et les services financiers, les Télécoms et Média, l'Énergie ou encore l'industrie Automobile.



J'interviens sur tout le cycle de développement des projets d'Intégration de Systèmes CRM notamment Salesforce (Sales Cloud et Service Cloud), dès les études préalables, sur les études de faisabilité et les élaborations de cahier des charges, sur les phases de conception et d'analyse, la formation des utilisateurs, jusqu'au pilotage des phases de réalisation et de déploiement.

J'interviens au sein d'équipes projet pluridisciplinaires régulièrement sur le pilotage projet et le management d'équipes (également dans des contextes de projets « offshore »).



J'ai acquis une forte expérience à l’international lors de déploiement de projet CRM dans différents pays : Inde, Cameroun, Algérie, Afrique du Sud, Turquie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Géorgie, Chine, Tunisie, Slovénie, Italie, Angleterre, Allemagne, République tchèque, Pologne, Espagne, Belgique et Portugal.



Mes compétences :

Siebel

CRM On demand

Salesforce

Gestion de projet

Business Analysis

Business Process Management

Gestion de la relation client

Sales Cloud, Community