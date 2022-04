Ikram AYADI

Bénéficiant de 4 ans d'expérience autant que « Consultante MOA et responsable Qualification» la diversité des missions que l'on m'a confiées jusqu'à présent, témoigne de ma faculté d'adaptation et de ma réactivité.

Ambitieuse bien structurée avec une grande curiosité d'esprit je mets à profit mes compétences et mon dynamisme afin d'apporter succès et réussite aux différents projets auxquels je contribue.



Mes compétences :

Scrum master

Plans de test

HP Quality Center

Cycle en V

Bugzilla

AKUITEO

ERP

UML

HTML

MySQL

PHP

PostgreSQL

Java

OFBIZ

Mantis

Selenium ide