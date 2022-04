Ikram BELHOUCHET

Ingénieur technico-commercial, département analytique, Thermo Scientific - BES Tunisie

Ingénieur en chimie analytique et instrumentation

www.bestunisie.com

www.thermoscientific.com





Mes compétences :

Huiles essentielles

Instrumentation supervision et contrôle

Instrumentation scientifique

Chromatographie liquide haute performance

Chromatographie gazeuse

Ubuntu

Spectrométrie de masse

Génie chimique

Petrochemical and Natural gas Industries

Cimenteries et usines

Contrôle qualité et analyses physico chimique

Biochimie et Chimie Alimentaire

Analyse thermique

Bonnes pratiques de laboratoire