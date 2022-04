I am a conscientious person who works hard and pays attention to detail. I'm flexible, quick to pick up new skills and eager to learn from others. I also have lots of ideas and enthusiasm.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Gestion de portefeuille

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Business planning

choix d'Investissement

Audit interne

Gestion de la production

Oracle Financials

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

HTML