Ikram BOUCHOUKA

Actuellement étudiante en Master 2 Gestion des Ressources Humaines au sein de l'Université Montpellier III , je suis à la recherche d'un stage de fin d'étude en Ressources Humaines pour la période avril-septembre 2017.

Intéressée par le sourcing en RH, j'ai une grande envie de partager mes compétences et de me développer en Recrutement et cooptation

Ma capacité d’adaptation et ma flexibilité face au changement comptent parmi mes compétences principales. Mes expériences professionnelles m'ont permis de m'adapter à différents environnements culturels et professionnels et de développer des qualités d'ouverture d'esprit et d'organisation.



Dynamique et persévérante, Je suis dotée d’un bon relationnel, j'ai aussi le souci du travail bien fait, je suis capable de prendre des responsabilité et souhaite dans le futur devenir manager des Ressources Humaines.



Mes compétences :

Formation

Communication externe

Gestion des talents

Communication interne

GPEC

Marketing RH

Recrutement