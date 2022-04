Ikram GUERD

DOMAINES DE COMPETENCES



MARKETING STRATEGIQUE & OPERATIONNEL

• Connaissance de la pharmacie, du marketing pharmaceutique & de la distribution

• Réflexions Stratégiques - Mise en oeuvre opérationnel de plans marketing

• Développement, coordination et suivi d’actions marketing et commerciales

• Analyse des résultats – Suivi et respect budgétaire – Formation Force de Vente



INFORMATIQUE : Maîtrise Pack Office – Outlook – BO (Business Object) - Net Live Meeting



MANAGEMENT : 2 collaboratrices Assistantes chef de produit



LANGUES : Anglais : Courant / Espagnol : Bonne connaissance / Italien : Notions



Mes compétences :

AIR

Chef de produit

Diabète

Homecare

International

International trade

Marketing

Marketing International

Nutrition

Pharmacie

Products

Respiratoire

Responsable marketing

Santé

Trade

Trade marketing