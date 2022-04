Ikram HADDIOUI

Après avoir validé mon Master 1 Finance, je cherche aujourd'hui une première expérience de 6 mois en finance de marché ou analyse financière afin de consolider mes bases acquises au cours des 6 dernières années. Attirée par la finance de marché et l'analyse, je souhaite avant tout intégrer une équipe riche en compétences au sein de laquelle je pourrai participer grâce à mes acquis, et m'inspirer des professionnelles qui la constituent. Motivée et déterminée depuis 6 ans à poursuivre dans ce domaine, je suis disponible immédiatement pour toute offre dans ce secteur.