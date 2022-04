Ikram LAHYANI

Mon dynamisme et mon envie de réussir dans le métier de l'informatique m'amènent toujours à la recherche de l'évolution et me motivent à rester compétitif dans mon domaine.



Pourquoi suis-je sur VIADEO?



A titre professionnel, pour trouver de nouvelles missions, pour entretenir et élargir mon cercle de relations professionnelles de tous horizons, et ainsi enrichir mon carnet d'adresses.



A titre personnel, pour retrouver d'anciens camarades d'études.



Mes compétences :

Analyste programmeur

Informatique

programmeur