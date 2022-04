Ikram MZOUGHI

Je suis un médecin spécialiste en anesthésie et réanimation, ayant 47 ans tunisien vivant en Tunisie pour le moment

j ai fais mes recherches médicales pour mon diplôme de PHD en Ukraine pendants 5 ans après mon diplôme de médecine générale dans une laboratoire médicale au sein de la faculté de médecine et au niveau des blocs opératoires

j ai été employé dans une compagnie de service médical d'origine maltaise opérant sur le territoire libyen dans le domaine médicale pour les compagnies pétrolier et séismique pendant 5 ans

ayant cette opportunité j ai voulu change de secteur d activité

je suis dynamique; présentable; ouvert pour tous nouveauté et formation dans le domaine médicale et pharmaceutique; parlant couramment 5 langues(arabe; français; anglais; russe; italien) ayant une expérience dans le secteur médical international j ai une bonne connaissance de produit médical international étant donne que j ai travaille dans une clinique pour les expatries en Libye comme médecin urgentiste