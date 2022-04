Ikram OFATE

Je suis OFATE Ikram, j'ai eu ma licence en science économique et gestion parcours gestion a la faculté des sciences juridiques économiques social fés en 2o15, je poursuis mes études dans un master spécialisé nommé Management Stratégique des Ressources Humaines et Gouvernance Régionale, j'ai effectué deux stages . le premier comme assistante en ressources humaines dans un cabinet des RH et le deuxième comme comptable dans une société anonyme . et merci