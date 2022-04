Bonjour,

Actuellement disponible pour un poste de vendeuse ou hôtesse de caisse c'est avec le plus grand intérêt que je souhaite intégrer une équipe de vendeur.

Ma formation et mon expérience de plus de HUIT ans en tant que hôtesse de caisse de caisse dont trois ans en vente correspondent en tous point au profil de vendeuse.



Mes compétences :

Prêt à porter

Vente