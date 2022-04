Ikram RHAZAL

Passionnée par plusieurs domaines d’activités, dotée d’une grande capacité d’adaptation et d’apprentissage, et voulant développer mon relationnel, j’ai choisi de faire carrière dans le domaine du Management de la Qualité, Sécurité et Environnement : un monde où on apprend en continu à développer, à gérer et à persévérer.



Titulaire d'un Master 2 en Qualité Audit Interne de l’IAE du VAR, j'ai réalisé différentes missions ayant comme fil conducteur : la gestion et surveillance des systèmes QHSE, l’audit, la gestion des risques, et l'amélioration de la performance et de la satisfaction client... Je souhaite aujourd'hui donner une nouvelle orientation à ma carrière en valorisant mes compétences acquises afin de me perfectionner et d’acquérir une véritable expertise.



Mes compétences :

Contrôle interne

Audit

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Gestion de projet

Norme ISO 31000 /30010

Data mining : SPSS/ SPHINX / GANTT

Norme OHSAS 18001

Analyse risque : AMDEC / HACCP

Management Qualité