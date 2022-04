Ikram TITI

Après une longue expérience dans le domaine de l'assistanat de direction, je suis actuellement en recherche active dans le même domaine.

Je suis une personne très professionnelle, qui a le sens des responsabilités

Souhaitant évoluer dans une entreprise à envergure internationale ou nationale, je peux vous apporter mes valeurs : dynamisme, professionnalisme, et bonne humeur!

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur mon parcours.



Mes compétences :

gestion des ressources humaines

office management

polyvante

Assistante de direction