Ikrame AZZOUZ

Actuellement en Master 2 Audit et expertise comptable à L'ESC PAU et lauréate d'une grande école de commerce et de gestion au Maroc.Motivée et rigoureuse, je cherche un emploi en audit ou en contrôle de gestion à partir de Janvier 2020.



Mes compétences :

International Financial Reporting

Audit

Year-end

Consolidations

Bank Reconciliations

Financial Analysis

Taxation

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

SAP ERP

JDEdwards Suite

Oracle

Pascal

SPSS

Budgets & Budgeting

Statutory Accounts

International Accounting Standards

Sage Accounting Software