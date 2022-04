Selmaoui ikrame lauréate de SUP DE CO, école supérieure de commerce. Mes atouts: Travail en équipe, Persévérance, Organisation et Bon sens relationnel.



Mes compétences :

Travail en équipe

Perséverante

Négociations commercial

Gestion-financière

Analyse financière

Sens relationnel

Stratégie et organisation des plans