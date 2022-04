Iksd CONSULTING

IKSD est une société de conseil et de service en informatique spécialisée dans le domaine de logiciels libres et open source.



Elle s’appuie sur l’expertise et le professionnalisme de ses consultants.



Grâce à la diversité et à la complémentarité de son expertise, elle apporte une réponse personnalisée et adaptée aux besoins des entreprises en leur proposant les services dans le domaine de l’ingénierie informatique :



Conseil,

Support

Formation

Intégration



IKSD sélectionne et commercialise les meilleurs produits Open source disponibles et assure : leur support technique, leur implantation, ainsi que la formation à leur mise en production, utilisation et maintenance.



IKSD a votre service pour toutes les solution qu' il vous faut



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

E-commerce

Ingénierie système

Ingénierie Réseau

Ingénierie de formation

Communication