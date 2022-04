Ikssi KHALID

TP Alliance S.A.R.L est une entreprise spécialisée dans le domaine de Génie Civil et travaux public, notre expérience en ce domaine nous permet aujourd’hui de réalisée des micros chantiers aux grands projets.



TP Alliance S.A.R.L assure toutes les phases du projet. Coordonne tous les corps de métier. Applique toutes les techniques même les plus avancées, dans un souci permanent du respect des délais et de maitrise des coutes. Notre professionnalisme en génie civil et travaux public fait de notre entreprise une référence incontournable pour la réalisation d’ouvrage de qualité.



Et bien sur sans oublier le facteur humain qui fait l’objet de toute notre attention. La sécurité des personnes au sein du chantier reste primordiale, évaluer les risques, appliquer les démarches sécurité, distribuer les équipements de protection adaptés. Tout est mis en œuvre pour tendre vers un seul objectif = > Le risque zéro.



Mes compétences :

Génie civil

Ouvrages d'Art