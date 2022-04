Ilamprethi BANOUGOBANE

Ayant obtenu un Master en Informatique et Réseaux de Communication à l’école de télécommunication « Telecom Sud Paris », je suis très motivée pour intégrer un poste dans le domaine des télécommunications afin de vous faire bénéficier de mes connaissances et mes compétences acquises lors de mon stage dans le cadre de mon cursus.



En effet, mon expérience professionnelle chez ALCATEL durant six mois en tant que stagiaire ingénieur sur le projet de performance d’évaluation « Broadcast in LTE (eMBMS) » m’a permis de développer les qualités nécessaires au poste d’ingénieur Télécom et Réseau auxquelles s'ajoutent rigueur, exigence , autonomie et esprit d’équipe.



Organisée, dynamique et assidue, je suis disponible actuellement pour vous faire part de mes motivations lors d’un entretien.



Mes compétences :

Direction Informatique et Télécommunication

Applications mobiles

Networking

Réseau

MATLAB

Programmation

XML

Visual Basic for Applications

VPN

UNIX

UMTS

TCP/IP

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

MAN

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

JavaScript

HTML

GSM

C++

C Programming Language