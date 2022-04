Constamment sur le terrain à la rencontre de nouvelles personnes et cultures, j'ai suivi une formation de journaliste en France et au Canada. Avant de travailler pour Azur Tv, j'ai été pigiste pour différents médias (web, presse écrite, télévisée et radio) à Paris, Nice et Montréal.

Passionné de voyages, je développe aussi mes projets photographiques et vidéos autour du monde notamment à Cuba, au Botswana et en Laponie.



Mes compétences :

Communication

Journalisme

Photographie