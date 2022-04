Ilan EL HADAD

Elève de 3ème année du cycle ingénieur de l'ECE Paris, spécialisé dans les systèmes embarqués.



Je suis actuellement en stage de fin d'études chez Thales Systèmes Aéroportés (Elancourt) en tant qu'ingénieur logiciel. Je suis à l'écoute du marché de la défense et/ou de l'aéronautique pour un futur CDI.



Je suis gérant d'une auto-entreprise depuis Juin 2009. Ses activités sont axées sur le développement web, la création et refontes de petits sites web, de modules intégrables et de blog Wordpress.



Ex-vice président de l'association étudiante iTeam basée à l'ECE Paris, j'ai eu pour mission de veiller au bon déroulement des activités de l'association, à la planification de nouveaux évènements et à son organisation et ses 40 membres dans l'ensemble. L'iTeam promeut depuis plus de 15 ans les logiciels libres et s'intéresse de près à la sécurité informatique. Elle dispense des formations dans divers domaines informatiques (utilisation de logiciels libres, sécurité, web, Android...) et organise plusieurs conférences tout au long de l'année.





* Mes compétences techniques :



- Web : xHTML, CSS (intermédiaire), PHP, MySQL (intermédiaire)



- Programmation : C / C++, Java – Bibliothèques graphiques GTK+ / Qt4 (débutant) – UML



- Electronique : Xilinx, Pspice et Matlab (débutant), MPLab, MikroC – FPGA, VHDL, Microcontroleur – Linux embarqué (débutant) - Windows CE (débutant) - Connaissances en protocoles CAN, LIN, FlexRay et MOST



- Autres : Office, Notepad++, Eclipse, NetBeans, Code:Blocks, Visual Studio, environnements Windows, Linux Mac OS X





* Projets réalisés :



- Projet de fin d'études (Chef de projet) : Réalisation d'un prototype d'écran géant à LED permettant de diffuser du contenu HD en extérieur.

Technologies : FPGA, LED, Java, Flux vidéo haute définition



- Réalisation d'un tableau interactif destiné dans un premier temps aux professeurs de l'ECE Paris. Le but est de donner une dimension nouvelle à l'enseignement et faciliter le partage avec les élèves. Le projet est développé en langage JAVA et est synchronisé avec l'outil Google Documents.

Technologies : Java



- Divers réalisations de logiciels/jeux en langages C, C++ ou JAVA.



- Projets développés en électronique embarquée sur FPGA, microcontrôleurs, carte cible Linux ou Windows CE.





* Langues :



- Anglais (Lu, écrit, parlé niveau bac+4) – TOEFL : 600 points (89%) - TOEIC : 955 points (96,5%)

- Hébreu (Lu, écrit)



Mes compétences :

Programmation C/C++

JAVA

HTML

PHP

CSS

FPGA

Systèmes embarqués