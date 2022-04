Bonjour à tous et à toutes,

Je m’appelle Ilan Etienne, j’ai 25 ans et je suis actuellement chargé de production pour l’émission « En quête d’actualité » présenté par Guy Lagache sur D8. Je me lance dans un nouveau projet personnel qui est la production d’une Web série.



WHAT THE FUCK PRODUCTION est une web série humoristique mettant en illustration la vie de 3 jeunes potes. Ces 3 confrères au profil totalement différents vont raconter leurs mésaventures du quotidien. Chaque semaine, ils se retrouvent dans un appartement et discute confortablement dans un grand canapé.

C’est 3 potes aborderons les sujets du quotidiens à savoir le sexe, l’alcool, la drogue, les divergences entre hommes et femmes, les galères des jeunes au boulot, nos habitudes et bien d’autres choses encore.





Mes compétences :

Communication événementielle

Montage vidéo

Graphisme

Composition musicale

Chargé de production

Post production