Ilan MALLET BENEIX

Après un parcours dans la banque, juriste de formation intiale, J'ai fait du conseil et de la prestation en sécurité informatique et conformité règlementaire. Chef de projet Reuters au Crédit Agricole Asset Management en 2001, consultant sécurité postes de travail et serveurs chez Amec Spie en 2004, chargé de TD au CNAM Paris de 2003 à 2005, assistant RSSI au crédit du Nord en 2006, chargé de mission R&D chez un éditeur en logiciel de management de la sécurité SI ( SIEM).....Aujourd'hui, après quelques années en RH Alpes où j'ai bien pu affirner mon orientation gouvernance SSI et aspects juridiques ( dont RGPD) , je vais me consacrer à mes très motivantes fonctions.



Mes compétences :

Sécurité informatique