Bonjour à tous,



Avec aujourd'hui une expérience de plus de 5 ans dans le Marketing et la Vente au niveau Européen, dans le secteur de l'informatique (Ariba, Net-Veille puis Workit), j'ai acquis des techniques fiables et un savoir faire me permettant de démarrer de nouveaux marchés et de pérenniser les acquis.



En passant par toutes les étapes des cycles de vente, la gestion des projets, des plannings, j'ai acquis suffisamment de bons réflexes pour être efficace... rapidement.



Je suis titulaire d'un Master II en Marketing stratégique et opérationnel. Ayant poursuivi mes études supérieures en alternance, j'ai eu l'occasion de m'adapter et d'apprendre de sociétés de toute taille, de la PME de 2 personnes à la multinationale.



Mon dynamisme, ma curiosité, mon esprit d'initiative et ma persistance me permettent aujourd'hui d’obtenir des résultats pour un développement du business plus efficace.



Je suis bien entendu prêt à en débattre et à échanger avec vous, si vous le souhaitez.



A bientôt,



Ilan Mézière



Mes compétences :

Commercial

marketing

achats

erp

Technique de communication