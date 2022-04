Ilan SCHEMBRI

Je vais bientôt sortir de ma formation BPJEPS mention Activités Physiques pour Tous, afin de pratiquer le métier d'animateur sportif.

J'ai acquis de nombreuses compétences en termes de techniques d'animations, gestion de projet, et normes de sécurité. J'ai par ailleurs appris à construire différentes séances sur diverses activités physiques et sportives.

Je cherche ainsi à acquérir une certaine expérience dans le domaine de l'animation. De plus, je souhaiterai acquérir d'autres compétences techniques à travers un métier qui demande une certaine polyvalence.

Animateur/Éducateur est un métier qui me passionne et je suis prêt à partager mes connaissances et apprendre des personnes qui sont du métier depuis un certain temps.



Mes compétences :

Animation de groupes

Règles de Sécurité des biens et des personnes

Techniques Pédagogiques

Gestes d'urgences et de secours

Conduite de projet