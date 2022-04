Ilana DANAN

ID SPACE

AGENCE D’ARCHITECTURE INTÉRIEURE ET DE DÉCORATION

ID SPACE, spécialiste de l'agencement et de l'aménagement de vos espaces professionnels, vous accompagne dans vos projets de A jusqu'à Z en passant par tout l'alphabet dans leur construction par la réflexion, l'échange, à travers un langage, un dialogue : un jeu aux règles rigoureuses. Un jeu à l'image de celui que produit votre entreprise. Jeu qui fait marquer des points et dont la qualité se doit de refléter votre entreprise. Et c'est précisément cette qualité qui séduit un public pour le rendre heureux : clé de la rentabilité. ID Space est donc au service du bien-être, du bien-vivre dans vos espaces de travail, quels qu'ils soient, outils de management et de performance.

Accompagnement et consultation en Design Management ou démarche globale d'organisation.

Space planning ou élaboration d'un concept d'aménagement optimal des espaces de travail de l'entreprise et des ses collaborateurs : bureaux individuels ou partagés, salle de réunion, accueil et réception, circulation, échanges informels, espaces de détente, lieux de reflexion favorisant le créativité pour l'innovation...

Zoning ou réglementation organisant la répartition d'un territoire en différentes zones et fixant pour chacune d'elles le genre et les conditions d'utilisation du sol (aussi zonage : "...qui tient compte des fonctions-clefs : habiter, travailler, se récréer, mettre de l'ordre dans le territoire..." Le Corbusier 1957)

Partenaire de vos besoins en matière de réhabilitation ou de création et de concept d'espaces.



Mes compétences :

Bureau d'études

Décoration intérieure

Architecture d'intérieur

Distribution de mobilier

Space planning

Design