Ilana DRAI

De sérial-entrepreneuse à Manager d’artistes

Jeune diplômée de l’ESSCA d’un Master en WebMarketing, j'ai choisi de me réorienter dans l’entrepreneuriat à la suite de la nomination d’un premier projet entrepreneurial comme prix coup de coeur du Digiprize édition 2017.



A la direction du développement d’une plateforme linguistique internationale pendant plus d’1an, j'ai accompagné 22 universités engagées dans le développement d'un programme d’enseignement des langues par la pratique et le partage de connaissances (France, Allemagne, Hollande, Etats-Unis, Italie, Espagne, Brésil, Mexique, Chili).



Convaincue de la nécessité d'une transformation sociale des organisations adaptée aux problématiques des nouvelles générations, j'ai quitté mon poste et assure aujourd’hui le développement des activités d’Une Vie de Famille - startup sociale 100% Francaise - à travers des pratiques innovantes ayant du sens.



Mon expérience internationale de 6 mois à Budapest m’a profondément rapproché du milieu artistique, c’est à ce moment là qu’un réel intérêt m’est apparu dans la conception de solutions innovantes visant à soutenir leurs productions, dans l’Acting (cinéma, théâtre, modelling) comme dans des compositions musicales constructives.



Le Management d’artiste, tout un art !

Voici ma vision: aujourd’hui, les artistes ont besoin de pouvoir vivre et exercer leurs métiers - auxquels ils se trouvent êtres totalement dévoués - sereinement et dans la durée.

Un accompagnement et management à 360°

Mon travail est de permettre aux artistes que j’accompagne d’être totalement concentrés sur LEUR travail:

Je les coach dans l’expression de leurs compétences, savoirs et visions artistiques,

Je les conseille et les aiguille lorsqu’ils en ont besoin

Je leur présente leurs potentiels partenaires

Je les aide à construire et développer leur plan de carrière

Je leur permet d’avoir un rapport aux autres apaisé



Les bouleversements des modèles économiques liés à l’industrie de la musique et du cinéma nécessitent aujourd’hui une nouvelle approche du management d’artistes. C’est pourquoi ma passion me permet d’affiner mon expertise au quotidien en totale collaboration avec mes équipes. N’hésitez pas à me contacter pour obtenir plus d’informations sur les artistes que j’accompagne. Je serais ravie de prévoir un premier échange.



-- > Mail : ilana.drai.ent@gmail.com