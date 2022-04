Ilaria GIGLIO

Diplômée de l'Université de Bologne en Italie en Interprétariat et Traduction, j'ai toujours eu une grande passion pour tout ce qui est langues étrangères unies à la communication des entreprises et au monde du commerce. Voilà pourquoi une fois mes études terminées j'ai décidé d'aller au Royaume Uni où j'ai effectué un stage de trois mois à la chambre de commerce de Birmingham. En suite j'ai décidé de continuer mon expérience anglaise et j'ai occupé le poste d'assistant commerciale export pour environ deux ans, pour le compte de la société Zodiac Stainless Steel Products Ltd. à Birmingham.

En parlant couramment anglais, français et italien, j'ai géré les relations et les contacts téléphoniques avec les clients mondiaux en développant ainsi ultérieurement mes capacités communicatives et commerciales.

J'ai pris en charge l'administration des opérations export et le suivi des commandes.

En ayant un BAC+3 en interprétariat et traduction, je m'occupais de la traduction de nombreux documents

J'ai décidé en suite de retourner en France où j'ai donné des cours d'anglais, français et italien.

Depuis le mois de mars 2013 jusqu'à présent j'occupe la fonction d'assistante commerciale à Lyon pour le groupe Norbert Dentressangle.



Mes compétences :

Adaptabilité

Flexibilité

Autonomie

Dynamisme

Réactivité

Communication