Ilario CHIAVI

Polyvalent, dynamique, flexible, j'ai une large expérience dans le domaine de la communication graphique et du web. Expérience en tant que photographe, conseil client et responsable de production en agence de communication. Parle couramment italien, allemand, français, anglais, espagnol. Expérience dans la gestion de projets et des gens. Operations Manager d'une start-up hautes technologies sur le plan européen.



Flexible et disponible pour répondre à vos demandes en Suisse et à l'étranger.



Mes compétences :

Conseil

Contrôle qualité

Courtage

Édition

Gestion de projets

Prix

Qualité