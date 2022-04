Je m'appelle Ilda Sofia Da Cunha et je suis étudiante à l'IUT (Institut Universitaire et Technologie) de Nantes en DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) option Ressources Humaines.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage dans le cadre de ma formation dans le secteur du conseil en compétences. Ce stage ce déroule sur 10 semaines du 11 juin au 18 août 2018 avec la possibilité de faire une semaine de pré-stage au mois de février.



Je suis une personne très dynamique, rigoureuse dans mon travail. Je sais faire preuve d'initiative et m'adapte facilement à des nouveaux contextes professionnels. Ayant le contact facile, j'aime le contact avec les autres.



J'ai le sens de l'accueil et grâce à mes expériences dans le commerce j'ai pu acquérir au fil du temps cette faculté à être de bonne humeur en face d'autrui, avoir le sourire et bien sûr le respect du client.



De plus, je suis autonome dans mon travail et ponctuelle en tout.

Un trait qui me caractérise : aider les gens et leur apporter des conseils.



Mes compétences :

Sphinx

Microsoft Word 2010

Microsoft Excel 2010

Microsoft PowerPoint