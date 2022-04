Ildiko TIBER

Je dispose d'une grande expérience dans le développement commercial et dans le management de proximité : j'ai construit des projets à succès, y associé les collaborateurs et permis à tous d’avoir une motivation sans faille. Aujourd’hui, je souhaite mettre à profit mon compétence à Haute Normandie.



Mes compétences :

SAP

Chiffre d'affaires

Analyse de risque

Animation de réunions

Négociation

Réponse aux appels d'offres

Gestino de budget

Animation d'équipe

Project Management

Stratégie commerciale

Direction commerciale

Achats

Prospection commerciale

Former et motiver une équipe commerciale

Développement commercial

Commercial grands comptes

Gestion Grands Comptes