Ile D'yeu MAISON DE VACANCES (ARSOLEA)

Ar Solea (https://www.arsolea.fr ), la maison de location de vacances à l'île d'Yeu</a>, vous accueille pour passer un agréable séjour sur cette magnifique île de la côte Vendéenne. Disponible à la location toute l'année et pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, la maison Ar Solea est entièrement rénovée et toute équipée.

La maison est située à proximité du village de Saint-Sauveur, au coeur de l'île. Sa localisation idéale vous permet d'accéder à l'ensemble des principaux points d'intérêt de l'île en quelques minutes seulement.

La maison comporte 4 chambres spacieuses, dont une avec suite parentale. Le salon/séjour est spacieux et décoré avec soin, et dispose de toute le confort indispensable à un séjour réussi : canapé, fauteuil, parquet avec plancher chauffant, téléviseurs et connexion wifi.



La grande terrasse orientée sud-ouest dispose de toute le mobilier de jardin : chaises, tables, transat, barbecue et plancha).



Cette prestation haut de gamme inclue un service de conciergerie qui se charge d'effectuer l'état des lieux, ainsi que le ménage lors de votre départ.



Pour réserver votre location à l'île d'Yeu => https://www.arsolea.fr/reservation-vacances-ile-yeu-tarif/