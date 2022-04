Ilena QUIETE

Experte en organisation, management par la qualité (ISO 9001, ISO 14001) et Développement Durable - RSE (ISO 26000), j’accompagne la mise en place opérationnelle de vos démarches d'organisation et de management 'durable'. Dans cette perspective, mes clients bénéficient d'un regard neuf de leur organisation et de leurs méthodes de travail. Nous identifions alors des pistes d'amélioration au service d'une performance durable.



Mes compétences :

Conseil

Qualité

Organisation

Responsabilité sociétale des entreprises

Développement durable

Process

Norme ISO 9001

Business Process Outsourcing