Ileri PARIS

L'ILERI est une école internationale spécialiste des relations internationales depuis 1948, située à Paris 17ème, partenaire de l'ILECI, fondée en 1988 par Raymond Barre, établissement reconnu par l'Etat, habilitée à recevoir des étudiants boursiers, apportant son expertise dans les domaines de l'économie et des affaires internationales. Depuis sa création, l'ILERI forme ses étudiants, selon les besoins du marché, aux fonctions de cadres des organisations internationales, des ONG, des entreprises internationales, des institutions européennes, de la fonction publique française (défense, environnement...), de la diplomatie, des collectivités territoriales, des think tanks, du journalisme, des cabinets de lobbying, des cabinets de conseil, etc.