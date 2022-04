Dotée d'un fort potentiel commercial, volontaire et autonome, nous disposons d'une bonne capacité d'adaptation.

Avec 16 ans d'expérience, téléopératrice, confirmatrice, chef d'équipe, superviseur, chef de projet, responsable plateau et directrice des opérations, j'ai finalement décidé de créer ma propre structure pour mettre en exerce tout ce capital.

Mon seul objectif, est de garantir une qualité optimale de toute prestation basée sur une relation "gagnant-gagnant"

Si vous cherchez une plateforme téléphonique, location de positions, prestation de service B to C ou B to B et/ou partenariat, n'hésitez pas à me contacter!