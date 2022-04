Ilham ABBAB

Ingènieur Systèmes et réseaux, ayant une licence en math et informatique.

Passionnée d'informatique, attirée par la gestion des bases de données, les systèmes d’information et la gestion des projets, Le secteur de l’ingénierie des réseaux correspond à mes aspirations professionnelles.Je suis autonome, rigoureuse, j'ai une grande capacité d'analyse et un bon relationnel.

je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation et ma capacité de travail



Mes compétences :

système d'information

Systèmes et réseaux

administration base de données