Ilham ANOUAR

Etudiante en 2eme année dans l’école supérieure VINCI d’Ingénierie Informatique et Réseaux de Télécoms à RABAT , je vois en votre société l’opportunité de parfaire ma formation en cours et ce en opposant à mes connaissances théoriques un aspect pratique au sein de votre organisme.



J’apprécie le travail en équipe .Dynamique, rigoureuse et attentive, je fais mon possible pour que le travail soit bien fait afin de répondre aux mieux exigences et les tâches à accomplir





Mes compétences == >



Environnements : * Linux.

* Windows XP.

* Linux Redhat (Administration Réseaux/System)



Développement : * Technologies Internet : JavaScript, HTML,CSS,PHP, XML .

* Technologies Base de données :Access, V B 6.0 , Mysql.

* Technologies Programmation : Algorithmique,Compilation, Langage C ,C++,Java,C#.

Frameworks : Symfony Framework .



Réseaux : * CISCO ( CCNA 1(certifier),CCNA2).

Logiciels : *Photoshop cs3, Dreamweaver.





Autres : * Comptabilité.

* Fiscalité.

* Maintenance des ordinateurs.



Linguistique : * Français : lu, écrit, parlé.

* Anglais :Intermédiaire.