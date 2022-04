Ilham AZIF

Régions: Expérience opérationnelle et expertise en Chine, Inde, Moyen-Orient, la Turquie, l'Afrique centrale et du Nord.



Développement & Solutions produit - les mains étendues sur une expérience de travail avec des maisons de développement (Chine - Inde), des fournisseurs de chipsets, fabricants OEM et ODM et les entreprises CA. Bonne relation avec la quasi-totalité A & B rang chinoise fabrique. Ont démontré des compétences et de l'expérience dans l'identification d'un produit de niche et l'exploiter.



Liens avec diverses parties prenantes dans l'industrie de DVB a travers le monde. Cartes routières variées mises en œuvre pour la réception DVB-S / S2, DVB-T / T2, IPTV, Open-marché et CAS.



Innovations: conceptualiser, concevoir et produire des idées que par les besoins de reconnaissance de la marque.



Production & Branding: Production pour les marques à la maison pour l'électronique, les consommables et accessoires internationaux tie-ups et a autorisé la fabrication pour des marques comme Harley Davidson, Warner Bros, 1D, Manchester City, etc.