Ilham BEDIAR

Actuellement, je suis en cours de préparation pour un diplôme de Manager des Unités Opérationnelles, parcours "Pilotage et Contrôle de Gestion" (Titre certifié RNCP niveau I).



Je recherche d'ici septembre 2017, un poste dans mon domaine.



Mes enseignements précédents, ainsi que celui que j'effectue, m'ont permis de me former dans divers domaines autres que ceux du contrôle de gestion et de la finance : la RH, le Management d'équipe, le Droit du Travail,...



Depuis 2014, je suis en alternance au sein de Malakoff Médéric ; aujourd'hui, en tant qu'analyste de gestion.



Mes compétences :

support

Budgets