Ilham BENATALLAH

Après deux ans chez une SSII en France,en tant que consultante SAP FI-CO, j'ai rejoint l'établissement bancaire marocain où je travaille actuellement et ce depuis 2003. D'abord en tant que MOA financière pour le périmètre opérations de marché, ceci m'a permis de découvrir avec intérêt le monde de la finance de marché. J'ai évolué après 2 ans vers un poste de Responsable du Suivi des Activités de Marché, que j'ai occupé pendant près de 4 ans. J'ai par la suite décidé de donner une autre orientation à ma carrière tout en capitalisant sur mon expérience et ma connaissance de différents métiers, j'ai opté pour les RH et plus particulièrement le recrutement. J'ai ainsi pris la responsabilité du recrutement pendant plus de 3 ans, avant de voir mon périmétre s'élargir la formation également et ce depuis plus d'un an et demi.