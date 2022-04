ILHAM,technicienne de gestion informatique .Actuellement, je suis enseignante dans une école privée à ouled teima,ça fait 5 ans que j'exerce ce métier, je donne des cours du soutien de français, d'arabe,de maths et d'informatique, pour les scolarisés et les non scolarisés. Aussi pour celles qui veulent bien apprendre à tricoter sur la machine de Singer !!