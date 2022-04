ILHAM BOUMENDIL

Master Sciences et Techniques Physico-chimie et Analyse des Matériaux

Université HASSAN II Faculté des Sciences et Techniques de MOHAMMEDIA

et formation continue en Système Management Qualité Audit et Certification



Mes compétences :

Management De La Qualité

Environnement

Sécurité industrielle

Hygiène

Amélioration Continue

Gestion De La Production

Gestion Des Stocks Et Approvisionnement

Management Des Equipes De Production